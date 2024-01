Antisemitismo: Ronzulli (FI), Sala organizzi manifestazione con tutti i politici per "fare muro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mlano l’antisemitismo non è più sotto controllo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala organizzi una manifestazione con tutti i partiti politici di ogni schieramento in modo che la politica dia il buon esempio facendo “muro” contro l’antisemitismo. Lo ha detto la vice presidente del Senato Licia Ronzulli, a margine dell’evento della Consulta della segreteria nazionale di Forza Italia in corso a Milano. Riferendosi alle scritte antisemite comparse ieri sul muro del memoriale della Shoah di Milano, Ronzulli ha spiegato di ritenere che “la politica dovrebbe dare il buon esempio perché se continuiamo a fare dei distinguo. dei se e dei ma, o qualcuno esce e cerca di appropriarsi di un certo evento, altri stanno in silenzio” non va bene, “io credo sia necessario un momento di rIappacificazione mediatica nel senso che si deve vedere. Siccome a Milano questo fenomeno non è più sotto controllo, il sindaco Sala faccia una bella manifestazione a cui invita tutta la classe politica, tutti i dirigenti politici di qualsiasi schieramento e colore”. Ronzulli ha concluso annunciando che “verrò io, immagino che, visto che è di Milano, verrà Ignazio La Russa, dovrà venire Antonio. Tajani, il Pd, Conte, devono venire tutti. Se ci vedono tutti sulla stessa linea anche noi potremmo dare questo buon esempio facendo vedere che c’è un muro e questo muro continuerà a fare la sua battaglia per evitare che eventi come le scritte di ieri possano verificarsi ancora”..(Rem)