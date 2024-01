Cina-Usa: ministero Esteri Pechino, colloqui Wang-Sullivan "schietti e proficui"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto dei colloqui "schietti, sostanziali e proficui" a Bangkok con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, volta a promuovere l'impegno di dialogo da parte dei loro leader. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese in un comunicato. Nel corso dei colloqui, prosegue la nota, Wang e Sullivan hanno concordato di gestire adeguatamente le questioni importanti e delicate nelle relazioni Usa-Cina affinché i presidenti Xi Jinping e Joe Biden "mantengano contatti regolari per fornire una guida strategica per le relazioni bilaterali e fare buon uso degli attuali canali di comunicazione strategica." (Cip)