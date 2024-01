Roma: durante controlli 700 irregolarità registrate, a Trastevere sanzionati più di 50 B&B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 700 gli illeciti contestati, una persona denunciata per frode in commercio e accertamenti con personale Asl per la verifica delle condizioni igienico sanitarie presso alcuni esercizi: è il bilancio dell'attività di controllo svolta ieri sera dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, a partire dal Municipio Roma I, per poi estendersi nei territori dei Municipi II e XV, nonché nei più periferici, tra i quali in particolare il V, VI e VII. Nell'ambito dei servizi predisposti per contrastare i fenomeni legati alla malamovida, le pattuglie hanno effettuato controlli mirati presso locali pubblici e attività commerciali, con particolare attenzione ai minimarket, per un totale di oltre un centinaio di illeciti riscontrati. (segue) (Rer)