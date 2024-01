Roma: durante controlli 700 irregolarità registrate, a Trastevere sanzionati più di 50 B&B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali irregolarità, musica ad alto volume, occupazioni abusive di suolo pubblico, vendita di alcolici fuori orario, apertura oltre l'ora consentita, trattazione non conforme dei rifiuti urbani, barriere architettoniche che non facilitano l'accesso nei locali a persone con disabilità e insegne non autorizzate. Verifiche capillari hanno riguardato anche le attività ricettive: a Trastevere nella sola serata di ieri sono stati contestati più di 50 illeciti. Non sono mancati i controlli su strada per contrastare i comportamenti irregolari alla guida , con particolare attenzione all'eccesso di velocità e al fenomeno delle soste irregolari nelle aree più frequentate: diverse centinaia le sanzioni elevate. (Rer)