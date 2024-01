Medio Oriente: Bonelli (Avs), un errore che Tajani rimuova sostegno a Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tajani ha deciso di bloccare i finanziamenti Unrwa. Rimuovere il sostegno finanziario Unrwa, l'organizzazione delle Nazioni Unite che assiste i rifugiati palestinesi, è un errore che si somma al dolore di una popolazione che a Gaza ha subìto 26.000 vittime a seguito dei bombardamenti israeliani. Sospendere i finanziamenti equivale ad abbandonare un intero popolo". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, secondo cui "coloro che all'interno Unrwa si sono resi responsabili di azioni violente contro Israele devono essere puniti; infatti, l'Onu ha già avviato delle verifiche e ha licenziato 12 persone. Tuttavia, possiamo permettere che sia compromesso l'intero lavoro di assistenza umanitaria in un'area come Gaza, dove operano pochissime organizzazioni umanitarie e dove l'accesso della stampa è fortemente limitato? Nel Giorno della memoria ancora più forte e' l'urgenza di costruire politiche di pace per sconfiggere il terrorismo criminale di Hamas"(Com)