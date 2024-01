Giorno memoria: Gasparri (FI), ricordiamo orrori passato e combattiamo quelli del presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel Giorno della memoria, ci inchiniamo ricordando l'orrore del passato e dello sterminio della Shoah. Non basta non dimenticare gli errori di ieri. Bisogna combatte gli orrori del presente. Ed il 7 ottobre qualcuno ha ancora sterminato, bruciato e stuprato gli ebrei del popolo di Israele". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Noi - aggiunge - difendiamo la memoria di chi è stato sterminato nel Novecento, ma difendiamo anche la vita e la libertà di chi oggi viene aggredito ed ucciso. Bene hanno fatto le Istituzioni a chiedere che non si svolgessero, nel Giorno della memoria, provocatorie iniziative pro Hamas. Perché di questo si tratta. Noi abbiamo, in Italia ed altrove, persone che non difendono il diritto dei popoli, ma fanno apologia del terrorismo fondamentalista islamico. E quindi rivolgiamo un appello a tutti. Dobbiamo ricordare gli ebrei sterminati nel passato, il Giorno della Memoria è stato istituito a livello mondiale come monito perenne, ma dobbiamo difendere gli ebrei di oggi che vogliono vivere in libertà nella loro terra", conclude.(Rin)