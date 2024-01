Governo: Pd, interrogazione a Giorgetti su privatizzazione Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Evitare la svendita di Poste italiane e garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati e dei lavoratori nelle decisioni”. E’ quanto chiedono i deputati Silvia Roggiani e Andrea Casu, primi firmatari di una interrogazione rivolta al ministro Giorgetti e sottoscritta dai deputati del gruppo del Partito democratico. “Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - sottolineano i deputati Pd - ha affermato che la quota pubblica di partecipazione in Poste Italiane, attualmente pari al 65 per cento, non scenderà sotto il 35 per cento, lasciando così intendere la possibilità di una cessione di quote fino al 30%. Sarebbe una svendita inaccettabile che potrebbe avere anche conseguenze dirette sulla salvaguardia dell'occupazione e sulla fornitura dei servizi essenziali per i cittadini. Inoltre, si tratterebbe di una clamorosa smentita alle dichiarazioni del Ministro Urso, il quale rispondendo a una nostra interrogazione aveva garantito il mantenimento della maggioranza assoluta del 51 per cento da parte dello Stato”. “Il Partito Democratico - concludono i deputati del gruppo Pd - condivide le preoccupazioni dei lavoratori e delle lavoratrici e sostiene l'iniziativa dei sindacati che hanno annunciato una fase di mobilitazione e richiesto un incontro urgente con il governo”.(Rin)