Usa-Cina: Sullivan vede Wang, colloquio schietto su temi globali e competizione

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato q Bangkok il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Il colloquio, riferisce una nota della Casa Bianca, è stato organizzato alla luce dell’impegno dei due Paesi a mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali e gestire in maniera responsabile la competizione. La discussione si è incentrata sulla ripresa dei contatti tra le rispettive Forze armate, sull’organizzazione di un dialogo bilaterale sull’intelligenza artificiale in primavera e sulla cooperazione per il contrasto al narcotraffico. La conversazione è stata “schietta e costruttiva”, e ha affrontato anche una serie di temi globali. Dalla guerra in Ucraina al conflitto nella Striscia di Gaza, fino ad arrivare alle tensioni nel Mar cinese meridionale e alla Corea del Nord. Le parti hanno anche parlato della situazione nello Stretto di Taiwan, dove Sullivan ha ribadito la necessità di mantenere la pace e la stabilità. Infine, è stata anticipata la possibilità di una telefonata tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping nel prossimo futuro. (Was)