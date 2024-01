Giustizia: Ronzulli (FI), approvare riforma prima dell’inaugurazione del prossimo anno giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riforma della giustizia deve andare avanti più speditamente, abbiamo bisogno di farla prima dell’inaugurazione del prossimo anno giudiziario”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine del Forum Economico di Forza Italia in corso a Milano. “Indipendentemente dalla mancanza di risorse economiche e umane -che mancano alla magistratura ha sottolineato Ronzulli - penso non si possano usare questi argomenti per rinviare la riforma della giustizia e bisognerà mettere da parte resistenza corporativa. Non si può più sentire la difesa della non separazione delle carriere e soprattutto della responsabilità civile come ho sentito oggi”. (Rem)