Giorno memoria: Calenda, non strumentalizzarlo per attaccare Israele

19 luglio 2021

- Il Giorno della memoria "non deve essere macchiata da alcuna strumentalizzazione per attaccare Israele. Chi lo fa, sui social o nelle manifestazioni, insulta la memoria di milioni di persone deportate e uccise, anche con la collaborazione dei fascisti italiani". Lo scrive sui suoi profili social il leader di Azione, Carlo Calenda, secondo cui "chi dimentica questo principio di civiltà non può essere considerato un democratico o un pacifista. Oggi siamo tutti ebrei. Contro l’antisemitismo di ieri e di oggi". (Rin)