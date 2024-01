Giorno memoria: Bellucci, tutti abbiamo dovere di ricordare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onorare la giornata della Memoria significa unirci nel ricordo dell'orrore dell'Olocausto, il sistematico sterminio del popolo ebraico, ma anche dei nomadi, delle persone malate e disabili. Violenza e sofferenza che non furono risparmiate a più di un milione e mezzo di bambini e adolescenti, innocenti tra gli innocenti, privati dell'infanzia e del futuro”. Lo scrive in una nota il viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, che aggiunge: “Il 27 gennaio, ogni anno, abbiamo il dovere della memoria, come atto di partecipazione e responsabilità di ognuno di noi, perché questa tragedia non si ripeta mai più, continuando a raccontare ai giovani cos'è stata la Shoah così che possa trovare sempre e ovunque la più ferma condanna”. “L’inaudita aggressione di Hamas contro Israele - ha concluso - ha aperto una ferita mai ancora rimarginata, alimentando l’antisemitismo e le divisioni. Ricordare è l’antidoto migliore contro ogni negazionismo. È tempo di unirci tutti insieme per costruire un futuro comune e promuovere il dialogo dove c'è guerra e sofferenza". (Com)