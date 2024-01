Milano: il corteo pro Palestina "contro e nonostante i divieti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il divieto del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, si sono riuniti oggi in piazzale Loreto manifestanti per il corteo pro Palestina. Diverse le forze dell'ordine dispiegate. "È la memoria che ci impone di scendere in piazza il 27 contro e nonostante i divieti, contro un Governo alleato dei criminali sionisti, contro un Governo fascista che però ha il coraggio di additare noi come antisemiti, solo perché lottiamo perché non si ripeta uno sterminio", si leggeva nel post dei "Giovani Palestinesi", pubblicato ieri sulla loro pagina Instagram. Il percorso del corteo inizia dal piazzale per terminare all'anfiteatro Martesana. (Rem)