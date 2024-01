Gaza: Regno Unito sospende finanziamenti a Unrwa per presunto coinvolgimento attacco 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha sospeso temporaneamente i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa). Lo riporta il quotidiano britannico “The Guardian”. La misura arriva a seguito delle accuse rivolte contro alcuni dipendenti dell’agenzia circa il presunto coinvolgimento nell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. L'Ufficio degli esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del governo britannico ha inviato una nota a “The Guardian” per riferire che “il Regno Unito è sconvolto dalle accuse” che riguardano il personale dell’Unrwa, assicurando comunque che il Paese “resta impegnato a fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza che ne ha disperatamente bisogno”. Hanno preso la stessa decisione del Regno Unito altri diversi Paesi, come Stati Uniti, Canada, Australia e Italia. (Rel)