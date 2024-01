Mar Rosso: Marina indiana risponde a richiesta di soccorso nave mercantile nel Golfo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare indiana ha schierato il suo cacciatorpediniere lanciamissili Ins Visakhapatnam in risposta a una chiamata di soccorso di una nave mercantile che è stata colpita da un missile antinave dei ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi nel Golfo di Aden la scorsa notte. Lo afferma la stessa Marina di Nuova Delhi in una nota pubblicata su X. La nave mercantile, denominata Marlin Luanda, trasportava 22 cittadini indiani e un membro dell'equipaggio del Bangladesh. "Gli sforzi antincendio a bordo della nave mercantile in difficoltà sono stati aumentati dalla squadra Nbcd (Difesa nucleare, biologica e chimica) insieme alle attrezzature antincendio, schierate dall'Ins Visakhapatnam per assistere l'equipaggio a bordo della Mv", si legge nella nota. La petroliera è gestita dalla compagnia commerciale Trafigura e batte bandiera delle Isole Marshall. In seguito all'incidente sono intervenute anche le navi della Marina francese e di quella statunitense. Trafigura ha riferito in una nota separata che tutto l'equipaggio a bordo della nave è al sicuro e che l'incendio in una cisterna di carico è stato spento. La nave sta ora navigando verso un porto sicuro. Sempre oggi gli Houthi hanno dichiarato di aver preso di mira la nave mercantile in risposta all’aggressione americano-britannica. L’11 gennaio gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato attacchi in diversi siti collegati ai ribelli Houthi. L’ultimo attacco arriva nel mezzo di una serie di attacchi simili avvenuti nell'area da novembre. La cruciale rotta marittima internazionale tra Europa e Asia – attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez – rappresenta quasi il 15 per cento del traffico marittimo mondiale. (Inn)