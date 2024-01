Governo: Fratoianni (Avs), Sinistra italiana pronta a mobilitazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del consiglio Meloni su Stellantis "ha rivendicato patriottismo, ma un patriottismo da operetta perché in questo Paese non c'è uno straccio di politica industriale". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a margine dei lavori della Direzione Nazionale del partito in corso a Roma. "E poi la presidente del consiglio che fa? Privatizza - prosegue il leader di Sinistra italiana - i gioielli di famiglia, che quando qualche anno fa era all'opposizione diceva che non avrebbe mai privatizzato, a cominciare da Poste italiane. Vediamo invece che cosa stanno facendo. Si fermino. E infine dal governo Meloni continuano a non arrivare risposte sugli stipendi troppo bassi, sul costo della vita che sale vertiginosamente , assistono inerti al tracollo della sanità pubblica. È per questo - conclude Fratoianni - che Sinistra Italiana si prepara alla mobilitazione nel Paese". (Rin)