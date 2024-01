Libano: parlamento approva legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Libano ha approvato la legge finanziaria per il 2024. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient Le Jour”. La commissione parlamentare per le Finanze ha emendato quasi da cima a fondo la bozza preparata dal governo del primo ministro, Najib Miqati, che il governo le aveva presentato a settembre, in particolare riducendo il numero di disposizioni da 133 a 96. “Questo bilancio corrisponde alle circostanze economiche, politiche e regionali che il Paese sta attraversando”, ha affermato il premier, auspicando che l’adozione della legge possa “portare all'inizio della ripresa del Paese". “Dovremmo guardare all'esperienza degli anni precedenti, per vedere come i fondi sono stati versati in alcune aree di spesa e poi sono evaporati", ha puntualizzato il primo ministro. Pur riconoscendo che "questo non è un bilancio esemplare", Miqati ha cercato di affrontare una situazione segnata da circostanze eccezionali "a seguito del bilancio 2022, che ha avviato il processo di unificazione del tasso di cambio e di aumento delle entrate pubbliche". "La stabilità finanziaria è una conseguenza dell'aumento delle entrate pubbliche, che ha permesso di attingere liquidità dal mercato", ha aggiunto il premier, sottolineando che il bilancio è stato approvato "nei tempi previsti". Secondo Miqati, "c'è stato un significativo miglioramento delle entrate e uno degli obiettivi principali di questo bilancio 2024 è quello di fornire al Tesoro liquidità sufficiente". (Lib)