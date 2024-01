Giorno Memoria: Segre, gli italiani non hanno chiesto scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli italiani abbiano mai chiesto scusa, “io non credo, ho incontrato diverse persone che per la loro coscienza, per essere sensibili a me personalmente hanno chiesto scusa. Ma in maniera ufficiale no, gli italiani brava gente”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all'Università Statale di Milano intervenendo durante il dialogo con il giornalista Enrico Mentana. (Rem)