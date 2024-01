Medio Oriente: Tajani, antisemitismo e Hamas nuove SS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’antisemitismo e Hamas "sono le nuove SS, la nuova Gestapo, perché la caccia all’ebreo è stata compiuta in maniera scientifica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum Economia della Consulta di Forza Italia – Armonizzare Stato e mercato per un'Italia più forte e più equa, rispondendo a chi gli ha chiesto in merito alle manifestazioni pro Palestina, vietate nella giornata di oggi dal ministro Piantedosi. Secondo Tajani a tal riguardo "è importante è che sia garantita la sicurezza e che le manifestazioni era più opportuno si svolgessero in una giornata diversa, ricordiamo sei milioni di ebrei sterminati, ". Ma, ha voluto precisare "dobbiamo far sì che vengano rispettati i diritti della popolazione civile palestinese, ci sono troppe vittime". Tajani ha voluto sottolineare che i civili "non sono militanti di Hamas, e l’ho detto a Israele". (Rem)