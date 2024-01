Russia-Myanmar: commissione intergovernativa concorda di intensificare cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione intergovernativa Russia-Myanmar per la cooperazione economica e commerciale che si è riunita oggi a Mosca per la quarta volta ha concordato di intensificare la collaborazione tra i due Paesi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”. Il ministro dell'Economia russo Maxim Reshetnikov ha spiegato che si è tenuto “un dialogo costruttivo”, nell’ambito del quale ha proposto che i rispettivi dipartimenti di Russia e Myanmar si facciano carico di attuare tutte le disposizioni necessarie per rafforzare la cooperazione sul commercio. Reshetnikov ha anche osservato che “è importante fornire canali di pagamento convenienti per i turisti russi in Myanmar". Lo scorso settembre, Russia e Myanmar avevano firmato un memorandum sulla cooperazione nel settore turistico. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, durante un incontro con il suo omologo birmano Than Swe, aveva sottolineato che i due Paesi hanno “grandi prospettive di cooperazione nei settori dell’energia, dello spazio, dell’alimentazione, dei trasporti e in altri ambiti”. (Rum)