Bruno Segre: Gribaudo (Pd), addio a colonna portante antifascismo

- “Si è spento oggi Bruno Segre, partigiano, colonna portante dell'antifascismo piemontese e non solo". Lo afferma in una nota Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, commentando la notizia della scomparsa a 105 anni di Bruno Segre, partigiano e storico eesponenete dell'antifascismo in Italia. "È stato - ricorda la parlamentare - un testimone prezioso degli anni bui del Paese, mettendosi a disposizione sempre con umiltà e generosità. Ci lascia nel Giorno della Memoria, consegnandoci un'eredità di sapere e umanità, che chi rimane ha l'obbligo morale di mantenere viva”. (Rin)