Europee: Tajani, convinto che Forza Italia superi dieci per cento

- "Sono convinto che nel suo complesso il centrodestra uscirà rafforzato, allo stesso modo sono convinto che Forza Italia possa superare l'obiettivo del 10 per cento. Il clima che si respira è positivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum Economia della Consulta di Forza Italia – Armonizzare Stato e mercato per un'Italia più forte e più equa. "Non guardiamo ai nostri alleati, ma a quello che dobbiamo fare noi" ha aggiunto. Forza Italia "ha il grande compito di diventare un punto di riferimento serio e affidabile per il primo partito italiano che è quello del non voto". Tajani ha concluso augurandosi che "il centrodestra prenda più voti possibili e non mi auguro mai che un partito di centrodestra possa perdere consensi".(Rem)