Gaza: Mezzaluna rossa condanna assedio all’ospedale a Khan Yunis per sei giorni di fila

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno preso di mira per sei giorni consecutivi l’ospedale Al Amal di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. È quanto denuncia la Mezzaluna rossa palestinese su X (ex Twitter), aggiungendo che l’assedio "mette a rischio la sicurezza del personale medico, dei feriti, dei pazienti e dei circa sette mila sfollati che si sono rifugiati lì per sfuggire ai bombardamenti israeliani". "Il coprifuoco e il continuo blocco nelle vicinanze dell'ospedale ostacolano il movimento delle ambulanze e delle loro squadre mediche di emergenza in città, impedendo loro di raggiungere i feriti, di fornire servizi di primo soccorso e di trasportarli all'ospedale per le cure mediche necessarie", si legge nella nota. (Res)