Europee: Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra in campo per un'Ue diversa

- "Vediamo ogni giorno che il nostro mondo, vicino a noi, è devastato dalla guerra, dalla crisi climatica, dalla diseguaglianze che crescono, e a pagarne il prezzo sono sempre i più deboli e fragili. Serve un'Europa che dia risposte all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Ed è per questo che Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee sarà in campo per la pace, per la giustizia climatica e per quella sociale". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della riunione della Direzione nazionale del partito in corso a Roma. (Rin)