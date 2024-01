Francia: legge su immigrazione pubblicata in Gazzetta ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge sull’immigrazione in Francia, promulgata ieri dal presidente Emmanuel Macron durante la sua visita a Nuova Delhi, in India. Lo riporta l’emittente televisiva “Bfm Tv”. Il testo del disegno di legge, con 35 articoli di cui alcuni rivisti in precedenza totalmente o parzialmente, è dunque divenuto oggi ufficialmente valido. Le nuove regole, tra le altre cose, facilitano le deportazioni dalla Francia e consentono sanzioni più severe contro gli immigrati, nonché criteri di ricongiungimento familiari più stringenti. (Frp)