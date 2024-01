Rifiuti: "Ama il tuo quartiere" compie 25 anni, domani nuova edizione raccolta gratuita ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nozze d’argento per le domeniche di raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti. Al via, infatti, domani, domenica 28 gennaio, la nuova edizione dell’iniziativa, dallo scorso anno denominata “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, organizzata per il 25mo anno consecutivo da Ama in collaborazione con il TgR Lazio. Saranno coinvolti in questo primo appuntamento del 2024 gli 8 municipi dispari della Capitale, dove saranno complessivamente allestite 15 “eco-stazioni” di raccolta. Anche i Centri di Raccolta fissi aziendali saranno aperti e a disposizione dei cittadini di mattina, compresi quelli dislocati nei municipi pari. L’iniziativa, dal 2000 ad oggi, ha consentito ai romani di consegnare oltre 43mila tonnellate di materiali e beni dismessi. Lo comunica Ama spa in una nota. (segue) (Com)