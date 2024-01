Rifiuti: "Ama il tuo quartiere" compie 25 anni, domani nuova edizione raccolta gratuita ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partiti dal Giubileo del 2000 fino ad oggi alle porte del prossimo anno giubilare. Venticinque anni di storia per un’iniziativa ormai diventata un appuntamento fisso per i romani che, ogni anno di più, dimostrano di gradirla ed apprezzarla – dichiara Daniele Pace, presidente Ama -. Desidero ringraziare i tantissimi cittadini che, rinunciando a una parte del proprio tempo libero, si recano in uno dei punti di raccolta messi a disposizione dall’azienda per smaltire correttamente i tradizionali rifiuti ingombranti. E’ anche attraverso questi gesti che si dimostra l’amore per la propria città". A partire dalle 8, i cittadini potranno consegnare nelle “eco-stazioni” appositamente allestite i “classici” rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), oltre ai cosiddetti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). I materiali raccolti verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Saranno consentiti, con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, accessi scaglionati per regolare il flusso di veicoli e persone. Ama invita, quindi, i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12:30, in modo da consentire a tutti di usufruire del servizio. (segue) (Com)