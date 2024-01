Rifiuti: "Ama il tuo quartiere" compie 25 anni, domani nuova edizione raccolta gratuita ingombranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle aree di piazzale Clodio (Municipio I), via Anagnina (Municipio VII) e via Vincenzo Tieri (Municipio XV), saranno posizionate in aggiunta 3 “Stazioni mobili per la raccolta differenziata” presso cui i cittadini potranno conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di vernici e solventi. Queste “stazioni mobili” fungeranno anche da punti informativi per gli utenti. Anche in questa edizione, agli appuntamenti in calendario parteciperanno, in alcuni siti, i volontari di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti volti al riutilizzo dei beni usati e con le quali l’azienda ha siglato specifici protocolli di intesa. In particolare, nell’appuntamento di domani, sarà presente il gruppo dei Ciclonauti. I volontari saranno a disposizione dei cittadini presso le postazioni di piazzale Clodio (Municipio I), via Francesco Tovaglieri (Municipio V) e via Anzio (Municipio VII) per la raccolta di vecchie biciclette o parti di esse. (Com)