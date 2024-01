Giorno Memoria: Segre, in tutti questi anni nessun mea culpa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle varie dimostrazioni di antifascismo “in tutti questi anni nessuno è andato ad autoaccusarsi”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre, in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche all'Università Statale di Milano durante il dialogo con il giornalista Enrico Mentana. Anche a Norimberga, “nessuno che abbia detto 'ho sbagliato'. Anzi, oggi si ritirano fuori vecchi ricordi. Non hanno mai fatto un mea culpa, non dalla Germania in generale, ma non ho visto né incontrato nella mia lunga vita nessuno che abbia detto: 'io ero uno che ti spingeva nei vagoni a calci e pugni'", ha concluso Segre. (Rem)