Giustizia: Ronzulli (FI), per migliorarla serve contributo di tutti senza pregiudizi

- L'inaugurazione di un anno giudiziario "dovrebbe fotografare lo stato della giustizia, che, come emerge dai dati, viene descritto con poche luci e molte ombre. I numeri, a partire dall'arretrato di cause e processi sono impietosi. La strada per invertire la rotta è complicata, ma per arrivare al traguardo c'è bisogno di tutti, in un clima di leale collaborazione. E' quindi sbagliata ogni polemica. La riforma della giustizia va fatta nell'esclusivo interesse degli italiani, senza arroccamenti o pregiudizi". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, al termine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano. "Sarebbe un grave errore - ha proseguito - descrivere la situazione facendo una distinzione fra chi ha fatto bene e chi no. Se la macchina non funziona, o funziona male, ci sono responsabilità comuni. E insieme bisogna lavorare per rimetterla in moto. Se non remiamo tutti insieme, non andiamo da nessuna parte", ha concluso. (Rin)