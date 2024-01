Iran: nove morti in attacco nel Sistan e Balucistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state uccise questa mattina in un attacco armato nella provincia del Sistan e Balucistan, nel sud-est dell’Iran, al confine con il Pakistan. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui degli uomini armati hanno attaccato un’abitazione nella città di Sirkan uccidendo nove persone di nazionalità non iraniana. La stessa fonte ha precisato che al momento l’attacco non è stato rivendicato. (segue) (Irt)