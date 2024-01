Giorno memoria: Polizia ricorda commissari Palieri e Poti con due pietre d'inciampo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno della Memoria, istituito per commemorare le vittime dell'Olocausto nella giornata in cui, nell'anno 1945, le forze armate russe fecero ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i pochi superstiti e svelando al mondo intero gli orrori commessi dai nazisti, la Polizia di Stato vuole ricordare gli uomini che, anche a prezzo dell'estremo sacrificio, si sono adoperati per salvare vite umane e proteggere i perseguitati. Nella giornata di ieri, alla vigilia della ricorrenza, il Questore di Rieti, unitamente al Prefetto ed al sindaco, nel corso di una cerimonia pubblica, ha posizionato, all'ingresso dell'attuale sede della Questura di Rieti, in Largo C. Graziosi nr. 3, due "Pietre d'Inciampo" intitolate alla memoria dei due eroici commissari di pubblica sicurezza Filippo Palieri e Salvatore Poti, in servizio alla Questura di Rieti durante l'occupazione nazista in Italia. Filippo Palieri, medaglia d'oro al merito civile, nacque a Cerignola (Foggia) il 22 maggio 1911, fu un Ex-Allievo della Scuola militare Nunziatella di Napoli, si laureò in Giurisprudenza a Roma nel 1933 ed entrò nella Polizia in giovane età, percorrendo una rapida carriera che lo portò a diventare il Capo di gabinetto della Questura di Rieti, assumendone la responsabilità a causa dell'assenza per malattia del suo superiore gerarchico. Proprio durante il suo servizio a Rieti, il giovane commissario Filippo Palieri si adoperò per evitare la deportazione nei campi di lavoro in Germania di circa 300 artigiani reatini, nascondendo i loro nominativi e avvisandoli personalmente del pericolo. (segue) (Com)