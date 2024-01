Giorno memoria: Malpezzi (Pd), tutti noi dobbiamo tramandare ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Università Statale di Milano "ha consegnato la laurea magistrale honoris causa in Scienze storiche alla Senatrice a vita Liliana Segre, testimone straordinaria della Shoah da sempre impegnata contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza. Non c’è storia senza la conservazione ripetuta della memoria". Lo dichiara la senatrice Malpezzi, capogruppo del Partito democratico in commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, che ha partecipato alla cerimonia. "Tutti noi - ha aggiunto - dobbiamo essere testimoni e, a nostra volta, tramandare le memorie. Una lezione anche oggi, in questo 27 gennaio in cui soffiano ancora venti di antisemitismo, discriminazione e intolleranza. Abbiamo il dovere e la responsabilità di conservare e tramandare la memoria, potente anticorpo contro l’indifferenza e la violenza. Non lasciamo che si dimentichi o stravolga la storia”. (Rin)