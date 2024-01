Forza Italia: Gasparri, ieri momento storico a Roma per celebrazione primi trent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Ieri Forza Italia "ha vissuto un momento storico a Roma, perché la celebrazione dei suoi primi trent'anni non è stato soltanto un omaggio a un leader grandioso ed impareggiabile come Silvio Berlusconi, ma é stata la dimostrazione di avere alle spalle contenuti importanti, vere e proprie pagine di storia, che sono il viatico per l'azione dei mesi e degli anni futuri". Lo afferma in una nota il presidente dei Senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che rivolge "un ringraziamento a tutti i militanti, gli elettori ed i cittadini che hanno partecipato, affollando il Salone delle Fontane dell'Eur. Un ringraziamento anche a tutti i nostri quadri, parlamentari, dirigenti che sono impegnati nei loro compiti istituzionali ma anche nell'attività territoriale che sta vedendo, anche in queste ore, congressi in ogni regione, con tanti iscritti che partecipano, intervengono e danno forza al nostro movimento. Forza Italia sta vivendo una stagione importante. Le parole di Antonio Tajani di ieri sono state chiare e ricche di contenuti e chiaramente rivolte all'impegno futuro. Le tante presenze istituzionali e qualificanti che hanno tratteggiato momenti della storia italiana hanno reso unico l'evento di ieri". E l'introduzione di Gianni Letta, "per quello che lui rappresenta, dopo aver parlato a nome della famiglia Berlusconi, hanno dimostrato la nostra forza, il nostro radicamento e la continuità del 'berlusconismo' proiettato oltre la grande epopea del suo leader. Non vale nemmeno la pena di replicare a chi ogni giorno diffonde bugie non sapendo fare altro nella vita. Noi portiamo avanti parole di verità e di libertà. Forza Italia c'è, ci sarà, sarà protagonista nella vita italiana e sarà determinante per le prospettive vincenti del centrodestra", conclude Gasparri.(Com)