Giorno Memoria: la Statale di Milano conferisce a Liliana Segre la laurea honoris causa

21 luglio 2021

- L'Università Statale di Milano ha voluto dedicare la Giornata della Memoria - quest'anno segnata dalla tragedia in corso in medio oriente - alla Senatrice a vita Liliana Segre. Accolta da un'Aula Magna gremita, in un clima di profonda commozione, alla presenza del Ministro dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini, Liliana Segre è stata insignita della laurea honoris causa magistrale in Scienze storiche. Queste le motivazioni sulla pergamena "per aver offerto alla ricerca storica la sua straordinaria testimonianza; per aver dato alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere avvenimenti fondamentali del nostro passato; per avere raccontato con rigore e obiettività l'Indicibile; per la sua battaglia contro l'indifferenza e l'oblio dinanzi agli orrori della Shoah e per il suo impegno contro ogni forma di antisemitismo, razzismo e intolleranza". Dopo il saluto del Ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, l'introduzione del Rettore Elio Franzini e quella del Direttore del Dipartimento di Studi storici Andrea Gamberini, lo storico Marco Cuzzi ha pronunciato la laudatio, dal titolo "Quel lungo sentiero di Liliana Segre". (segue) (Com)