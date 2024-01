Giorno Memoria: la Statale di Milano conferisce a Liliana Segre la laurea honoris causa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incipit del saluto del Rettore Franzini, la citazione dai Fratelli Karamazov mette subito al centro “le lacrime sempre ingiustificabili" dei bambini, la cui sofferenza "impedisce l'armonia del creato". Il Rettore ricorda che Liliana Segre era una bimba quando partì dal Binario 21 della Stazione Centrale, “destinata a uno dei più grandi orrori senza riscatto che la storia ha generato". "Una storia che continua a generare orrori, a massacrare bambini" - continua Franzini - da Gaza al Sudan, dal Congo al Mali e all'Ucraina". Il Rettore cita la stessa Senatrice Segre, "spettatrice impotente" davanti alla guerra, "in pena per Israele ma anche per tutti i palestinesi innocenti, intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori". La laurea honoris causa attribuita a Liliana Segre richiama quella che per il Rettore è la funzione fondamentale dell'Università: "tenere viva la memoria, in primo luogo della Shoah, studiarla, coltivarla, trasmetterla - non smettere mai". (segue) (Com)