Giorno Memoria: la Statale di Milano conferisce a Liliana Segre la laurea honoris causa (3)

- "Siate desti e vegliate" - il Rettore cita Doktor Faustus di Thomas Mann - per non cadere "nella separatezza che uccide". È nella "storia e attraverso la storia che bisogna esercitare il diritto e il dovere della memoria", va a concludere Franzini. Impedire l'oblio, fare sentire ai giovani l'intensità della memoria; questa per il Rettore la finalità della giornata: "questo il valore della Memoria, questo il dono che ci viene fatto oggi da Liliana Segre". La laudatio di Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea, inizia con una breve ricostruzione degli eventi che portarono la giovane Liliana Segre a diventare una dei pochi sopravvissuti italiani della Shoah. Un sentiero di sofferenza che si è trasformato in un cammino di testimonianza e di battaglia contro Odio, Silenzio, Indifferenza, Oblio. "|| Silenzio. Di chi non sapeva, di chi sapeva e taceva, di chi non voleva saperne, di chi non ci credeva". Un silenzio interrotto da Liliana Segre che “dal 1990 ha proseguito il percorso - uscendo da quella 'sommersione' di cui parlava Primo Levi - con la sua voce, con il suo ricordo." L'Indifferenza, "la più efficace alleata dello sterminio, senza la quale lo sterminio non avrebbe potuto essere". Il "quarto cavaliere" che Liliana Segre teme di incontrare sul suo sentiero è l'Oblio: "silenzioso e inesorabile, avvolto da una coltre di nebbia: l'Oblio. Dimenticare tutto". Ma Marco Cuzzi rassicura la Senatrice, chiamando la ricerca storica in soccorso della memoria: "Gli storici, i giovani storici soprattutto, sapranno strappare la testimonianza tanto alla cristallizzazione meramente celebrativa quanto all'oblio". (segue) (Com)