Giorno Memoria: la Statale di Milano conferisce a Liliana Segre la laurea honoris causa (4)

- Alla Storia fa naturale riferimento anche l'intervento di Andrea Gamberini, Direttore del Dipartimento di Studi storici, struttura proponente della laurea honoris causa. "In un'epoca in cui la Storia, intesa come disciplina, sembra talora essere in crisi, percepita da molti come qualcosa di distante, di polveroso, al più - come diceva Giorgio Chittolini - come 'un paese lontano', ovvero come qualcosa apprezzato ma solo per la sua alterità esotica, la senatrice Segre ha invece inteso richiamarne il valore profondo e non si stanca di sottolineare l'importanza della memoria storica per il tempo presente". La lectio magistralis tradizionalmente prevista dalla cerimonia ha assunto la forma di un dialogo tra Liliana Segre ed Enrico Mentana, dedicato al valore della testimonianza e della memoria. Al termine del dialogo, il Rettore, affiancato dallo studente Elia Montani e dalla giovane ricercatrice Nannerel Fiano, ha conferito a Liliana Segre la laurea magistrale ad honorem in Scienze storiche. La cerimonia si è conclusa con il conferimento da parte del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia di 19 Medaglie d'Onore alla Memoria di militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. (Com)