Ue: Confagricoltura, ritirare proposta su riduzione 50 per cento uso fitofarmaci

- In occasione di un evento che si è svolto in Germania lo scorso dicembre, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha indicato i temi di fondo da affrontare nell'ambito del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura europea che si è aperto ufficialmente il 25 gennaio. E' quanto scrive la Confagricoltura nel proprio bollettino settimanale. "Come assicurare un reddito adeguato agli agricoltori? Come migliorare la sostenibilità ambientale in concertazione con il mondo agricolo? Come favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche e consolidare la competitività dei prodotti dell'Unione a livello globale? Niente da dire sulle questioni poste. Sarebbe stato utile, però, affrontarle con maggiore sollecitudine, quando il settore ha dovuto far fonte alle conseguenze economiche della pandemia e dell'aggressione russa in Ucraina", si legge ancora. Durante lo stesso evento in Germania, "la Von der Leyen ha preso anche posizione sulle proteste degli agricoltori in corso in alcuni Stati membri. 'Comprendo in larga misura le rivendicazioni avanzate', ha dichiarato. 'Gli agricoltori assicurano la nostra sicurezza alimentare ed esigono un giusto reddito e solide prospettive'. Ha poi sottolineato che 'circa un terzo del bilancio della Ue è destinato ai pagamenti a favore del settore agricolo'". Il tema della dimensione del bilancio agricolo della Ue - prosegue la confederazione impone un approfondimento. In effetti, la dotazione finanziaria della Pac ammonta solo allo 0,4 per cento del Pil complessivo degli Stati membri. Considerando che il settore assicura l'indipendenza alimentare e la cura del territorio, va puntualizzato che l'intera collettività – sia pure indirettamente – trae beneficio dalla spesa agricola. (segue) (Com)