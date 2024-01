Ue: Confagricoltura, ritirare proposta su riduzione 50 per cento uso fitofarmaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del dialogo strategico si concluderanno la prossima estate. Con tutta probabilità, dopo le elezioni al Parlamento europeo in programma all'inizio di giugno. Le proposte, quindi, torneranno utili per impostare la nuova riforma della Pac che dovrebbe entrare in vigore nel 2027. Nell'immediato - scrive Confagricoltura - la Commissione dovrebbe assumere alcune decisioni per indicare che il cambiamento di rotta è davvero iniziato. Potrebbe ritirare la proposta di regolamento sulla riduzione, fino al 50 per cento, dell'uso di fitofarmaci, facendo riferimento alla richiesta formale votata dal Parlamento europeo e alle riserve sollevate da un ampio numero di delegazioni in Consiglio. La riduzione della chimica nei processi produttivi è fuori discussione, ma gli agricoltori devono avere a disposizione valide alternative, anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Sarebbe "un ottimo segnale anche l'avvio di una procedura di semplificazione della Pac che, oltre a non essere all'altezza della situazione di crisi in atto, si è rivelata troppo complessa sotto il profilo degli adempimenti burocratici".In via di urgenza, inoltre, la Commissione potrebbe chiedere al Consiglio europeo, che si riunirà il 1° febbraio per approvare la revisione di metà periodo del bilancio pluriennale in scadenza nel 2027, un significativo aumento della riserva di crisi della PAC. La riserva è stata utilizzata negli ultimi tempi per compensare parzialmente gli agricoltori negli Stati membri per i danni provocati dagli eventi climatici estremi. La dotazione attuale, pari a 450 milioni, è vistosamente inadeguata. (Com)