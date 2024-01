Russia-Myanmar: a Mosca il quarto incontro intergovernativo su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi a Mosca la quarta riunione della commissione intergovernativa Russia-Myanmar sulla cooperazione economica e il commercio. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”. "Credo che l’incontro sarà un successo e che vedremo i frutti dell'attuale collaborazione", ha detto il ministro per gli Investimenti e le Relazioni economiche estere del Myanmar, Kan Zaw, all’apertura della riunione intergovernativa. "Abbiamo un dialogo costruttivo all'interno della commissione. Vogliamo intensificare il lavoro sulla diversificazione del fatturato commerciale”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico russo Maxim Reshetnikov. Lo scorso settembre, Russia e Myanmar avevano firmato un memorandum sulla cooperazione nel settore turistico. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, durante un incontro con il suo omologo birmano Than Swe, aveva sottolineato che i due Paesi hanno “grandi prospettive di cooperazione nei settori dell’energia, dello spazio, dell’alimentazione, dei trasporti e in altri ambiti”. (Rum)