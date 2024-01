Usa: autorità del Texas hanno ricollocato più di 102 mila migranti illegali in altri Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Texas hanno inviato più di 102 mila persone in altre parti degli Stati Uniti, principalmente New York e Chicago, come parte di un programma di ricollocamento dei migranti illegali arrivati dal confine con il Messico. Lo ha annunciato oggi l'ufficio del governatore del Texas, Greg Abbot. "Dall'agosto 2022 il Texas ha trasportato oltre 12.500 migranti a Washington Dc dall'aprile 2022, oltre 37.500 migranti a New York dall'agosto 2022, oltre 31.200 migranti a Chicago, più di 16 mila migranti a Denver, più di 3.400 a Filadelfia e più di 1.500 a Los Angeles", ha affermato l'ufficio in una nota. Nell’ambito dell’operazione di sicurezza delle frontiere, denominata "Lone Star", le autorità del Texas sono state in grado di sequestrare in modo indipendente più di 454 milioni di dosi letali della droga illegale fentanil e di arrestare quasi mezzo milione di migranti, ha aggiunto l’ufficio. Le forze dell'ordine del Texas hanno eretto recinzioni di filo spinato lungo il confine dello Stato con il Messico nel tentativo di scoraggiare il numero record di migranti che attraversano illegalmente gli Stati Uniti. Le autorità statali hanno inoltre adottato misure quali la detenzione, il perseguimento giudiziario e l'incarcerazione dei migranti privi di documenti. (segue) (Was)