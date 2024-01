Usa: autorità del Texas hanno ricollocato più di 102 mila migranti illegali in altri Stati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tucson, in Arizona, è stato ancora una volta il corridoio più trafficato per gli attraversamenti illegali tra i nove settori del confine messicano, con 80.185 arresti. Del Rio, in Texas - fulcro degli sforzi di controllo del governatore del Texas, Greg Abbott - figura al secondo posto con 71.095 arresti. San Diego, dove sono stati arrestati quasi 6 mila cinesi, al terzo. Includendo i migranti a cui è stato permesso di entrare negli Stati Uniti attraverso percorsi legali nuovi o ampliati, gli arrivi di migranti sono stati pari a 302.034, superando la quota di 300 mila per la prima volta e infrangendo il precedente massimo di 269.735 di settembre. Le autorità statunitensi hanno ammesso 45.770 persone ai valichi di frontiera con il Messico a dicembre attraverso un sistema di appuntamenti online chiamato Cbp One, portando il totale a oltre 413 mila da quando è stato introdotto un anno fa. L'ampio utilizzo da parte dell'amministrazione dell'autorità sulla libertà condizionale per consentire ai migranti di entrare nel Paese è stato un importante punto critico nei negoziati del Senato sulla sicurezza delle frontiere. (segue) (Was)