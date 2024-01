Droga: Nanni, aumento significativo traffico di sostanze stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno appena trascorso è stato registrato un “aumento significativo per i reati legati al traffico di sostanze stupefacenti; diversi Procuratori sottolineano la diffusione a tutti i livelli ed anche nei confronti di acquirenti in giovane età della attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in costante crescita negli ultimi anni come numero di iscrizioni; si tratta di un fenomeno che registra inoltre pericolose alleanze tra la criminalità italiana e quella extracomunitaria”. Lo ha detto la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.(Rem)