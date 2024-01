Giustizia: La Lumia (ordine avvocati), su cultura del giusto processo l'avvocatura non abbasserà mai la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre riaffermare "l'essenzialità della funzione difensiva e la cultura del giusto processo. L'Avvocatura non abbasserà mai la guardia, opponendosi con forza anche agli inaccettabili cortocircuiti mediatici dei giudizi". Lo ha detto l'avvocato Antonino La Lumia durante in suo intervento alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano. "E ancora - ha proseguito - parliamo di separazione delle carriere - giudicante e requirente - da troppi anni: è ora di darvi effettività. Non si tratta di un fine, ma di un mezzo, ragionevole e praticabile, per raggiungere proprio la pienezza del principio del giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione: accusa e difesa equidistanti di fronte a un giudice terzo e imparziale". (Rem)