Colleferro: servizio straordinario sul territorio, controllate 179 persone, multato locale

- I Carabinieri della compagnia di Colleferro hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto di ogni forma di illegalità e a garantire un sano divertimento ai frequentatori della Movida. Sul campo sono state dispiegate 30 pattuglie che hanno intensificato il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione. Prevenzione in primis, specie quella stradale: sono state verificate le condotte di guida, con l’utilizzo di etilometri impiegati nei vari posti di blocco istituiti nei comuni di Artena, Colleferro e Valmontone e nella circostanza sono stati dispensati numerosi consigli agli automobilisti per prevenire spiacevoli conseguenze per condotte indisciplinate. I Carabinieri hanno assicurato un’attività di prossimità sia nei centri storici che nelle zone più isolate della giurisdizione per evitare raggiri in danno delle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini e abitazioni rimasti incustoditi nel weekend con una contestuale serrata vigilanza nei complessi industriali per prevenire i furti. (segue) (Rer)