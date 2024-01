Colleferro: servizio straordinario sul territorio, controllate 179 persone, multato locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati ispezionati diversi locali pubblici per evitare la somministrazione di alcolici ai minori e a persone già in evidente stato di alterazione. Nell’ambito di tali controlli, eseguiti in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma, è stato sanzionato, con un importo di 7.200 euro, un locale per aver impiegato quattro lavoratori privi di contratto con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Quest’ultima sanzione accessoria è stata poi revocata poiché i quattro lavoratori sono stati regolarizzati ed il titolare dell’attività ha pagato una sanzione immediata di 2.500 euro. Nel corso del mirato servizio preventivo disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma i militari della Stazione e del Norm di Colleferro hanno segnalato alla Prefettura di Roma due 2 giovani, un 20enne di Colleferro e un 26enne di Artena, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Il bilancio dell’attività preventiva straordinaria è di 179 persone controllate a bordo di 96 veicoli con 2 sanzioni per violazioni delle norme al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.000 euro. (Rer)