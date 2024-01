Spagna: Abascal confermato presidente di Vox per la quarta volt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale straordinaria di Vox ha confermato Santiago Abascal presidente del partito sovranista spagnolo per la quarta volta consecutiva in dieci anni, con una procedura che non ha richiesto alcuna votazione in assenza di altre candidature per la carica. Il congresso interno era previsto per marzo di quest'anno, ma Abascal ha deciso di anticiparlo per poter affrontare, secondo quanto dichiarato ufficialmente, le elezioni in Galizia e nei Paesi Baschi e quelle al Parlamento europeo. Questa decisione ha provocato, tuttavia, alcuni malumori in quanto l'anticipo dell'Assemblea rendeva di fatto impossibile per qualsiasi affiliato raccogliere le oltre 3.600 adesioni necessarie per competere. L'unico profilo che sembrava potesse essere un possibile rivale di Abascal era quello del portavoce del Comune di Madrid, Javier Ortega Smith, che però ha deciso di non presentare la sua candidatura. (Spm)