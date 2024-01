Gaza: dipendenti coinvolti in attacco 7 ottobre, anche l'Australia annuncia stop a finanziamenti a Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia seguirà la causa di Stati Uniti e Canada e sospenderà temporaneamente i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) per il presunto coinvolgimento di alcuni membri del suo personale nell'attacco di Hamas contro Israele che lo scorso 7 ottobre ha innescato il conflitto armato. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri australiano Penny Wong. "Le accuse di coinvolgimento del personale dell'Unrwa negli abominevoli attacchi terroristici del 7 ottobre sono profondamente preoccupanti. Stiamo parlando con i partner e sospenderemo temporaneamente l'erogazione dei recenti finanziamenti", ha detto Wong su X. Allo stesso tempo, il ministro ha accolto con favore la “risposta rapida” dell’Unrwa, compresa la risoluzione dei contratti con alcuni lavoratori, e ha aggiunto che l’Australia lavorerà a stretto contatto con l’agenzia delle Nazioni Unite per affrontare le accuse. Ieri Israele ha condiviso con l’Unrwa i dati sul presunto coinvolgimento di membri dello staff dell’agenzia nell’attacco di Hamas. Gli Stati Uniti e il Canada hanno risposto rapidamente sospendendo tutti i finanziamenti aggiuntivi all’agenzia Onu in attesa degli esisti delle indagini. Anche l'Italia, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha annunciato una misura analoga. (Res)