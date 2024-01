© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli atti antisemiti “sono in aumento in modo allarmante”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della Giornata della memoria. “È nostro dovere proteggere e far prosperare la vita ebraica in Europa”, ha sottolineato von der Leyen. (Beb)