Sicurezza: incontro fra il capo della Polizia e l'omologo redesco

- Si è svolto ieri, 26 gennaio 2024, a Roma, l'incontro tra il capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e il Presidente della Bundespolizei, Dieter Romann. Un meeting estremamente fruttuoso che ha testimoniato, ancora una volta, i legami profondi tra le nostre polizie che hanno raggiunto dei livelli elevati di cooperazione, concretamente testimoniati dall'intenso scambio di informazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo, nonché dalla messa in campo di operazioni congiunte. A livello più strategico, la riunione ha inteso dare un concreto seguito alle intese di novembre dello scorso anno che hanno portato alla sottoscrizione, tra i rispettivi premier, di un Piano d'azione bilaterale italo-tedesco ed ha consentito di valutare le minacce e le sfide comuni alla sicurezza dei rispettivi Paesi. Al centro dei colloqui, cui hanno partecipato il Capo della Segreteria del Dipartimento, Prefetto Sergio Bracco, il Direttore della Direzione centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Alessandro Giuliano, e il Direttore Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, Claudio Galzerano, la collaborazione info-investigativa, intensificata anche grazie all'adesione della Germania alla task force operativa, recentemente istituita in ambito Europol su proposta e a guida italiana, finalizzata a contrastare le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti provenienti dal Nord Africa. Il fenomeno della migrazione irregolare, sotto il profilo della ricollocazione dei migranti e del miglioramento della cooperazione in materia di rimpatri, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione congiunti, è stato un ulteriore tema di confronto, aperto e costruttivo, ed è stata sottolineata la proficua cooperazione nella organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte, organizzate da Italia e Germania con l'Agenzia Frontex che coprono oltre la metà dei charter organizzati dagli Stati UE. I dati – che già presentavano un trend positivo nel 2021 e nel 2022 - sono stati peraltro sensibilmente in crescita nel 2023 . L'occasione ha consentito di pianificare la collaborazione delle nostre Forze di polizia in vista del Campionato europeo di calcio 2024 in Germania, attraverso l'invio di spotters e di personale di polizia qualificato per il supporto ai nostri cittadini.(Com)